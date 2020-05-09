محافظ بني سويف يتابع استلام المشروعات البحثية الورقية من الطلاب بالمدارس

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عن بدء استلام المشروعات البحثية من تلاميذ وطلاب المدارس، بمدارس المحافظة.

وتابع محافظ بني سويف استعدادات المديرية بشأن استلام المشروعات البحثية من الطلاب الكترونياً أو ورقياً في الفترة من ٩ إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠، حسب تعليمات الوزارة والجدول الذي تم الإعلان عنه، مناقشا الاجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة لضمان عدم الزحام أو التجمع بالمدراس تطبيقا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة عدوى فيروس كورونا، والترتيبات والتنسيقات بين الوحدات المحلية والمديرية للتعاون في هذا الشأن.

من جانبها أكدت وكيلة الوزارة بأنه سيتم متابعة سير عملية تسليم الأبحاث ورقي لمن يتعذر عليه رفع البحث اليكترونيا، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات بالمديرية، مؤكدة على أن المديرية تنفيذا لتوجيهات المحافظ وفي اطار تعليمات الوزارة قد تم توفير جميع التيسيرات لمختلف الحالات.

وأشارت إلى أنه بشكل مستمر يتم الاعلان عن تسليم البحث على المنصة الاليكترونية (edmodo)) حيث أنه حسب توجيهات الوزير بأنها الخيار الأفضل لتسيلم الأبحاث من الناحية الصحية والوقائية، مؤكدة على أن لا تفضيل ولا تمييز بين من يقدم البحث على المنصة أو الى المدرسة، فالكل سواء، مطمئنة الأهالي بعدم القلق والاطمئنان الكامل طالما تم تسليم البحث سواء اليكترونيا أو ورقيا ، مؤكدة على أنه سيتم التواصل مع المتخلفين عن تقديم الأبحاث لمساعدتهم في انجاز ذلك، وأنها لن تسمح بتعثر أي طالب.

وأكدت وكيلة الوزارة لمحافظ بني سويف بأنها أعطت التعليمات لمديري المدارس بأن يقوموا بتوعية أولياء الأمور والاجابة عن كافة استفسارتهم، وأن الأمر بسيط وسهل جدا ولا يستدعي القلق، حيث أن أبناءنا الطلاب عليهم الا يقلقوا من شئ، مشيرة إلى أن الوزارة أتاحت التسليم الورقي سواء مكتوب ورد أو بخط اليد تيسيرا على أولياء الأمور ولعدم السماح باستغلالهم من قبل السيبرات وما شابه ذلك.

شدد محافظ بني سويف على ارسال تقرير لحظي عن سير المنظومة، والمعوقات التي قد تطرأ لسرعة العمل على حلها، حرصا على مصلحة الطلاب وتخفيفا عن أهالينا أولياء الأمور، مؤكدا على أن غرف العمليات بالمحافظة والوحدات المحلية ستكون متصلة بشكل دائم بغرفة عمليات المديرية لمتابعة كل جديد في هذا الشأن.