تعقيم مستشفى طور سيناء العام

واصلت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية صحة جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال تطهير وتعقيم مستشفى الطور العام، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحي الزهراء في مدينة الطور مساء أمس، وجرى عزلها بقسم العزل بالمستشفى.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إنه يجر اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمستشفى، مطالبا المواطنين باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية واتباع وسائل الحماية، والنظافة الشخصية وغسل الأيدي، والحرص على التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج مـــن المنزل إلا في الضرورة القصوى فقط.