"التعليم" تطالب بالتواصل مع الدعم الفني عند وجود مشكلة بتسليم الأبحاث

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بالتواصل مع الوزارة حال وجود مشكلة في تسليم أبحاث الطلاب للمدارس.

وقال الوزير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نرجو مكالمة أو الكتابة إلى (الدعم الفني) في حالة وجود أي مشكلة خاصة بالتسليم الإلكتروني للمشروعات حتى يقوموا بتقديم المساعدة".

وتبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم، تسلم أبحاث طلاب النقل بواقع 15 مليون مشروع بحثي لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وحتى 16 مايو الجاري، حيث يتاح للطلاب تسليم مشاريع أبحاثهم ورقياً في المدارس وإلكترونياً على منصة "إدمودو".

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إن الطريقة المفضلة التي ترشحها الوزارة لجميع الطلاب لتسليم المشروعات هي هذه المنصة.

وأضاف: «سنستخدمها بعد ذلك، لأنها الطريق الآمن في ظل ظروف مخاوف انتشار كورونا».