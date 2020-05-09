رئيس مدينة أشمون يكشف سبب الحظر الكامل على "شنشور"

قال الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إن سبب تطبيق الحظر الكامل على قرية شنشور التابعة للمركز، يعود إلى أن أغلب مواطنيها يعملون في مصانع وشركات خارج المحافظة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون لـ "الوطن"، أن "الإصابات في القرية ظهرت بين العاملين في المناطق الصناعية المختلفة وأسرهم وفي مناطق متباعدة في القرية وأصبحوا مصدرا للعدوى بفيروس كوورنا المستجد، الأمر الذي دعانا لإصدار قرار بمنع تنقل المواطنين في القرية وإعطاء إجازة العاملين في القطاعين العام والخاص".

وأشار إلى ظهور 15 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في القرية بينهم 3 وفيات، مؤكدا أن المخالطين لهم تخطوا 100 شخص، مؤكدا أن الإصابات ليست في منطقة واحدة وإنما في مناطق متفرقة ومتباعدة بالقرية.

ولفت إلى أن القرية يوجد بها أكثر من 15 ألف نسمة، مؤكدا أن قرار حظر التجول شمل العاملين في شتى المجالات مثل الطواقم الطبية والعاملين في المواد الغذائية.

وفرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حظر التجول على المواطنين بقرية شنشور إلا في حالة الضرورة القصوى، حيث شمل القرار الغلق الكامل لجميع المحال التجارية عدا الصيدليات ومحلات الجزارة وبيع الطيور وبين السلع الغذائية.

كما شمل القرار، منح جميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص إجازة من اليوم وحتي الجمعة المقبلة.