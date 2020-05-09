ضبط 4183 مخالفا لقرار الحظر خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

ضبط 4183 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، ضبط 1112 سيارة مخالفة، ضبط 104 دراجات نارية مخالفة، ضبط 84 مركبة "توك توك" مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.