قنا تواجه كورونا بتطهير 7 آلاف منشأة و70 موقف أجرة

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها، قامت خلال الأسبوع الماضي بتطهير 7062 منشأة، و550 شارعًا، و73 موقفًا لسيارات الأجرة، و11 موقعًا للعمل، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المهندسة فاطمة أحمد رئيس مدينة نقادة، تطهير 1970 منشأة وموقع، فيما ذكر أشرف أنور رئيس مدينة قنا، أنه تم تطهير 1939 منشأه وشارع، وأشار الدكتور قدرى الشعينى رئيس مدينة الوقف إلى تطهير 995 مؤسسة حكومية ومنزلًا ومحلات وشوارع ومواقف، وأكد العميد خالد فوزى رئيس مدينة قوص تطهير 709 منشأه .

وقال العميد أحمد أبوبكر رئيس مدينة فرشوط إنه تم تطهير 609 منشأة، بينما ذكر خالد عويس رئيس مدينة أبوتشت تطهير 552 منشأة وموقعًا، وأوضح عبدالراضى عربي رئيس مدينة دشنا تطهير 387 منشأه وشارعًا.

فيما أشار محمد موسى رئيس مدينة قفط إلى تطهير 339 منشأه وشارعًا بالمدينة، في حين تم تطهير 196 منشأة وشارع بمدينة نجع حمادي، وفقًا لما ذكره عبداللاه أحمد رئيس المدينة.