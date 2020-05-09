كيف تصبح مصمم ويب ناجحا في 90 ساعة فقط من "الشباب والرياضة"؟

توفر وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، من خلال مبادرة طور وغير لايف، تدريبات أونلاين بمساعدة المدربين المتخصصين وبشهادات معتمدة من الوزارة وشركة مايكروسوفت في مجال تصميم المواقع والعمل الحر.

حيث يساعدك التدريب أن تكون مصمم ويب ناجحا، لتصبح صاحب عمل حر في أقل وقت ممكن، وبمساعدة مدربين محترفين.

البرامج التدريبية المتاحة

- HTML: نحو 15 ساعة.

- CSS: نحو 15 ساعة.

- JavaScript: نحو 15 ساعة.

- Jquery+Bootstrap: نحو 15 ساعة.

- عمل حر: 15 ساعة.

- تصميم مشروع عملي: 15 ساعة.

على أن تكون في خلال 90 ساعة قادرًا على تصميم موقع إلكتروني وصاحب عمل حر، بالإضافة إلى الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الشباب ومايكروسوفت.

ويمكنك التسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

وستقوم إدارة التدريب بالتواصل معك عبر الواتسآب، على أن يكون آخر موعد للتسجيل 15 مايو الحالي.

التدريبات مجانًا للشباب من عمر 15 إلى 35 عامًا، وتقدم أونلاين عن طريق برنامج ms team.