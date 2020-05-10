الخرباوي يصف أعضاء الإخوان الإرهابية: "الفأر الهارب واللص السخيف"

عرض الإعلامي خالد أبو بكر، على ثروت الخرباوي المفكر السياسي، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، مجموعة من الصور وعليه أن يقوم بالتعليق عليهم ووصف صاحبها وكانت الصورة الأولى لمحمود عزت الذي وصفه بالفأر الهارب وأن المختلفين معه في جماعة الإخوان كانوا يسمونه فأرا لأنه في مسألة الفرار فهو يفر وأطلقوا عليه "محمود يفر"، إنه في سنة 1981 في أحداث سبتمبر كان اسمه موجود من ضمن الناس الذين يتم القبض عليهم وعندما ذهبوا إليه كان اختفى وفر.

وعرض أيضاً صورة محمود حسين، "اللص السخيف" لأن الإخوان هم من اتهموه باللص لوجود آخر شيء أنهم يقومون بعمل جمعية في تركيا تسمى جمعية رابعة حتى يجمعوا فيها أموال وتبرعات من التنظيم الدولي ومن كل أنحاء العالم ليعطوا للشباب الـ20 ألف شاب وتشغيلهم ومعيشتهم وسكن فسرق هذه النقود وأقام لنفسه مبنى واشترى لابنه سيارة Bmw، فاختلفوا معه وأطلقوا عليه اللص.

وتابع، أن حازم أبو إسماعيل من خريج جامعة القاهرة وهو مريض نفسياً وكان عنده مرض البرانويا وكان يعالج منه عند بعض الأطباء فهو الموهوم الذي يعيش في الوهم.

وعلق أيضاً على صورة عبدالمنعم أبو الفتوح، إلا من ضيع في الأوهام عمره، فهو ظلم نفسه فكان يشبه باندول الساعة يذهب مرة يمينا وأخرى يسارا واختلف حقيقي مع التنظيم إلا أنه لم يختلف مع الجماعة وهو يقول "أنا ابن هذه الجماعة والفكرة" لكن كون أنه اختلف مع القائمين على التنظيم وقتها لسبب أو لآخر فهذا أمر آخر.

وأضاف، أن كمال الهلباوي لم يكن في يوم من الأيام عضوا في تنظيم الإخوان الموجود في مصر إنما عضو في التنظيم التابع للندن الدولي وعضو فاعل وعندما استقال قال إنه استقال من تنظيم مصر وهو ليس عضوا فيه من الأساس، وكنت أهاجمه كثيراً بقول أنت لسه بترضع من كلمات حسن البنا السامة.

واستكمل، أن يوسف القرضاوي مفتي الإرهاب، بلا شك بعد أن ظهر في البداية أنه وسطي ومعتدل لكن سقط القناع وظهر الوجه الحقيقي له وهو تبني الإرهاب.