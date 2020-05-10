الخرباوي: ظاهرة "التأخون غير الإرادي" تنتشر في المجتمع.. بيزعلوا

قال ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن هناك حالة في المجتمع أطلق عليها اسم "التأخون غير الإرادي": "يعني تلاقيه فيه ناس رافضين الإخوان، وتيجي تكلمه وتشرحله عن الخلافة وعلاقتها بالدين يزعل منك".

وأضاف "الخرباوي" خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجزء غير المطبق من الإسلام هو سلوكيات المواطنين مع بعضهم البعض: "دي حاجات خرجت عن تعليم الإسلام، ويعاب على وعي المجتمع، ويحتاج لتغير نمط العقلية في التعليم"، موضحا أن هناك عدد كبير من الشباب ممن يفكرون ويسعون وراء الحقيقة وأخرون يتبعون "افعل، لا تفعل" وهم الأكثر خطرا.

وأكد أن وزير التربية والتعليم ينتج تعليما مبدعا للطلاب بمختلف المراحل الدراسية، في حين يحاربه البعض ويهاجمونه، مشيرا إلى أن طالب الأزهر الشريف باستخرج وثيقة تشرح ماذا يقول الإسلام في التكفير والمرأة والأقباط وولاية المرأة وغير المسلم، ورأية في القوانين الوضعيه: "مفيش أي حاجة خرجت من الأزهر بخصوص ما طالبت به".