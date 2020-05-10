قبل غلقه نهاية الشهر.. تعرف على رسوم الاشتراك بمشروع علاج "المحامين"

ترصد "الوطن" الأوراق، ورسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج لنقابة المحامين، لمختلف الفئات، التي حددتها النقابة، قبل غلق باب التجديد في نهاية الشهر الجاري.

وكان قد قرر رجائى عطية نقيب المحامين، مد الاشتراك في العلاج حتى 31 مايو، مضيفا أنه نظرا للظرف الراهنة تمد فترة الاشتراك في العلاج واستخراج البطاقة العلاجية حتى 31/5/2020.

وجاءت الرسوم الأوراق المطلوبة كالتالي:

1-يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامى المقيد بالجدول الابتدائي، مبلغ 350 جنيها.

2- يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامى المقيد بالجدول الاستئناف 400 جنيه.

3- يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامى المقيد بالجدول النقض 500 جنيه.

4- بالنسبة لاشتراك العلاج للزوجة أو أي من الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما.

5-اشتراك الزوجة بمشروع العلاج يكون حسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقض، ويضاف مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظفة، و يطلب منها تقديم برنت تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد الأبناء.

6-يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك.

7-من المقرر أن تكون البطاقة العلاجية حديثة مميكنة لكل فرد فى الأسرة لسهولة التعامل بها.