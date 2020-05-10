بسكال مشعلاني: لو مش هنرجع لربنا ونخاف دلوقتي يبقى معملناش حاجة

قالت الفنانة بسكال مشعلاني، إنّها تجلس في منزلها منذ شهرين ولم تخرج إلا لتصوير أغنية في أحد المناطق الأثرية، متابعة أنّ تصوير الأغنية جرى طبقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، ولم يحضر إلا المخرج والمصور.

وأضافت مشعلاني، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنّ لبنان مغلقا منذ شهرين، وبدأنا تخفيف الاجراءات وفتح البلاد نظرًا لقلة عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مشعلاني أنّها تقيم مع والدتها وتحرص على التواصل مع أصدقائها عبر تطبيقات الاتصال الحديثة، مشيرة إلى أنّها تخاف على والدتها لذلك لا تخرج من المنزل.

وتابعت: "لو مش هنرجع لربنا ونخاف في هذه اللحظات، لو مرجعناش مش هيبقى عملنا ولا حاجة".