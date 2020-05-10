تعافي وخروج أول 4 حالات كورونا من عزل المدينة الجامعية ببني سويف

أكد مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، خروج 4 حالات تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، وتعافيهم.

وأشار مصدر داخل مديرية الصحة ببني سويف إلى خروج حالتين صباح أمس السبت، وحالتين لمواطن من قرية أهوه وآخر بندر بني سويف، اليوم الأحد، لتصل أعداد الحالات المتعافية بالمستشفى إلى 4 حالات.

فيما ارتفعت أعداد المتعافين من أبناء المحافظة بصفة عامة إلى 92 شخصا جميعهم تحولت نتائج العينات الخاصة بهم من ايجابية إلى سلبية.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

فيما هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بني سويف على أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسؤوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.