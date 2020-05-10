محلية رأس البر تعقم السنترال والبريد والكنيسة

شن قسم المكافحة بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر في دمياط، برئاسة اللواء عماد حمدي، مساء أمس، حملة تعقيم مكثفة جديدة لتعقيم وتطهير شارع النيل حتى منطقة اللسان وصف 2 وصف 4 بدءًا من شارع 2 وحتى شارع 58 وشارع المديرية وشارع بورسعيد ومحيط الكنيسة ومحطة الرفع بالمنطقة الأولى، وكذلك مباني الوحدة المحلية والسنترال والمرافق والبريد، بالإضافة إلى سوق السلام بمنطقة اللسان.

يأتي ذلك في إطار سلسلة حملات الوحدة للوقاية ضد الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.