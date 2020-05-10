نائب يطالب الدولة بالانتباه لتنقلات عيد الفطر: قد تساهم في تفشي كورونا

قال أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب، إنّ عيد الفطر يشهد تنقلات كثيرة للمواطنين، من القاهرة إلى المحافظات، مطالبا الدولة بالانتباه لعملية التنقلات، كي لا تكون بيئة لانتشار العدوى بسبب الزحام من محافظة لأخرى.

وأكد النائب، أنّ هذه التنقلات تتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية في محطات القطارات، خاصة محطة مصر والجيزة بالقاهرة، التي ستكون المصدر الأول لتحرك المواطنين وانتقالهم من القاهرة لباقي المحافظات، سواء من بوابات تعقيم وكشف حرارة، ومن يثبت لديه أي اشتباه يتم إحالتهم للمستشفى واتخاذ اللازم.

ولفت إلى أهمية استمرارا أعمال التعقيم والتطهير داخل القطارات، وفي المواقف الرئيسية التي تأتي في ولاية الإدارات المحلية، ومن ثم تعقيم وتطهير وكشف حرارة أيضا، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات ستكون سبيل لمواجهة أي إشكالية عدوى قد تحدث.