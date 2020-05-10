الأطباء عن أزمة "عجينة" مع مستشفى شربين: خطيرة.. وسنلاحقه قضائيا

قال الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء، إنّ النائب الهامي عجينة تعدى على الفريق الطبي بمستشفى شربين بمحافظة الدقهلية، ونشر فيديو اتهم فيه مستشفى شربين باتهامات باطلة وادعى أنّه لا يوجد مديرا للمستشفى، وتحدث مع الأطباء بأسلوب غير لائق، لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، مؤكدا أنّ النقابة لن تتهاون في حق التعدي على الأطباء.

من جانبه، وصف الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام الأطباء، تجاوزات النائب بـ"الخطيرة"، والتي لا يصح أن تصدر من عضو بمجلس النواب، مؤكدا أنّ النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضده، إذ خالف الأصول والمعايير وتعدى على مكان تقدم فيه الخدمة الطبية، وكسر معايير مكافحة العدوى.

وأعلنت إدارة مستشفى شربين في بيان لها، أنّ النائب إلهامي عجينة تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، ونشر فيديو يتهم فيه مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي نشره النائب بنفسه، وهي ادعاء عدم وجود مدير مع أنّ أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتحدّث معه، لكن النائب تحدّث مع الطبيب بأسلوب غير لائق لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".