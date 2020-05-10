الأعلى للإعلام يرصد 147 ملاحظة في 25 مسلسلا بالأسبوع الثاني من رمضان

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، التقرير الثاني لرصد الأعمال المعروضة على الشاشات خلال شهر رمضان، إذ تبيّن تراجع الملاحظات والمخالفات المنسوبة بنسبة 33%.

وأوضح التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنّ اللجان الفنية رصدت 147 ملاحظة لـ25 مسلسلا في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، وفق 16 معيارا هي "سب وقذف، ألفاظ سوقية، التهكم والسخرية، الحص على الكراهية، انتقادات سلوكيات المصريين، مشاهد عنف، إيحاءات جنسية، التدخين، شرب الخمر، عدم احترام القوانين، تمجيد الجريمة والبلطجي، توظيف الدين توظيف سلبي، مخالفة كود الطفل، تشويه صورة المرأة وإهانتها، ومراعاة الهوية المصرية والعربية".

وكانت "الوطن" حصلت على التقرير الإحصائي الأول للملاحظات التي رصدتها اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمسلسلات، التي تعرض في شهر رمضان و3 برامج وذلك خلال الأسبوع الأول، وتبين رصد 286 ملاحظة منها 219 لـ25 عملا.

واحتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة المركز الأول في ترتيب المخالفات بواقع 90 ملاحظة، ثم التدخين بواقع 57 ملاحظة، وتشويه صورة المرأة 15، ثم مخالفة كود الطفل 12، وشرب المخدرات 11، وشرب الخمر 10، ومشاهد عنف 10، وإيحاءات جنسية 8، وعدم احترام القوانين 2، بينما تم رصد ملحوظة واحدة لكل من "سب وقذف، والتهكم والسخرية، والحض على الكراهية، وانتقاد سلوكيات المصريين"، كما لم يتم رصد أية مخالفات تتعلق بثلاثة معايير هي " تمجيد الجريمة، وتوظيف الدين سلبيا، ومراعاة الهوية المصرية والعربية".

كما تم رصد 67 ملاحظة لـ3 برامج وهي رامز مجنون رسمي، وشيخ الحارة والجريئة، والبروفة، منها 30 لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، ثم 28 ملاحظة ببرنامج شيخ الحارة الذي تقدمه إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، و9 ملحوظات ببرنامج البروفة الذي تقدمه كلا من انتصار وبدرية طلبة على قناة النهار.

قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ التقرير الثاني الخاص برصد المخالفات والملاحظات على الأعمال المعروضة خلال الأسبوع الثاني لشهر رمضان، يتضمن رسما بيانيا بمشاهد التدخين وشرب الخمور والمخدرات والألفاظ السوقية.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنّ التقرير سيتضمن رقما مجمعا للملاحظات عن مشاهد التدخين وشرب الخمر والحشيش، ومشاهد الألفاظ السوقية، فضلا عن رسم بياني لأكبر مسلسلات بها مشاهد التدخين والخمور والألفاظ السوقية متضمنا عددها في كل مسلسل.