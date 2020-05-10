القاهرة تسترد 57 ألف متر كانت مستغلة كمبان للخيول

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس أمام محطة مترو النزهة، والتي تبلغ مساحتها حوالي 57 ألف متر، وهي المنطقة التى كانت مستغلة كمبان للخيول.

وصرح محافظ القاهرة بأن الأرض تقع بين شوارع جسر السويس و6 أكتوبر وشارع شركات البترول، ومقام عليها مبان للخيول ستُزال بالكامل، وستُخصص الأرض للمنفعة العامة بعد إعادة تخطيطها لإقامة مشروعات خدمية عليها لخدمة أهالي المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم كذلك إعادة تخطيط ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطات المرحلة الرابعة، من الخط الثالث للمترو من النزهة حتى عدلي منصور والجاري، وإنهاء أعمال تنفيذها استعدادًا لافتتاحها للجمهور.