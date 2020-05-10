الحركة الوطنية: الدولة حافظت على الإنتاج إلى جانب مكافحة كورونا

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، إنّ الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ واستكمال المشروعات التنموية، في ظل إدارة محترفة ومهنية للأزمة، في تحقيق المعادلة الصعبة بين استدامة الإنتاج ومواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أبوزيد، لـ"الوطن"، أنّ الحكومة الحالية تعاملت منذ بداية أزمة كورونا الراهنة بشفافية، وتحمل عبء الأزمة لتنال دعم شعبي غير مسبوق، وتستحق هذه الحكومة لقب أفضل حكومة مصرية تعاملت مع هذا النوع من الأزمات متعددة الآثار والتداعيات.

وتابع أنّ الدولة اتخذت إجراءات متسارعة في مواجهة فيروس كورونا، تتسم بالاحترافية، إذ عملت على تحقيق المعادلة الصعبة في استمرار الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على معدلات الإنتاج، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من المرض.