حظك اليوم الاثنين 11-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يرتبط علم الأبراج بعالم الفلك، ويختلف كل برج عن غيره من الأبراج في الشخصية والسمات، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية.. لا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والشمس في برجك ما يجعلك تبدو موفقا في المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يدفعك اليوم للتعاطف ومشاركة من تحب وتتقاسم الآلام مع من يعانون.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب للبيع والشراء وأيضا للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تتمتع بشعبية كبيرة وحضور أخاذ وتمر بتجارب تفيدك وتجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بالأحباب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل واليوم تتمتع بالطاقة والنشاط والوقت مثالي للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء ويمنحك ذلك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأصحاب وبمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

يمدك الفلك بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتستطيع أن تبعث الحماس فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج خاصة في نطاق العائلة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد نضجك وفصاحتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن حولك، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يجعلك مشتتا.. ضاعف حذرك واعتن بخطواتك مهما كانت الضغوط لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط الوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة إذ تستطيع أن تجد حلا لها إذا اعتمدت اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك اليوم نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تستمع للنصائح وأن تدرسها ولا تتسرع اليوم في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدعم اليوم علاقاتك الاجتماعية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك روحا ودودة وقد تضع برنامجا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.