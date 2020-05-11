تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب والتزوير

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب والتزوير على المواطنين، واعترف المتهمان بتفاصيل جرائمهما أمام قاضي المعارضات.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد انتشار تداول عملات مقلدة من فئتي (المائة، الخمسون) جنيه مصري في التعامل بنطاق العديد من المحافظات، وتم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تنسيقاً وقطاع الأمن العام.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ذلك النشاط شخصين (حاصل على بكالوريوس ويعمل بمجال التصوير، حاصل على دبلوم – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) إذ اتخذا من محال إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهـما الإجرامي في تقليد العملات الوطنية باستخدام أجهزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات (القاهرة، القليوبية، سوهاج) وتحقيق استفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتي جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المذكورين بمحل إقامتهما، بعد استهدافهما بمأموريات متزامنة ومتلاحقة وبتفتيش مسكنهما عثر على ما يلي: (180) ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنيه مصرى بقيمة مبلغ (18000 جنيه مصرى) جميعها تحمل رقم مسلسل واحد، (300) فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ، (4) صور لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنيه بإجمالى (120 ألف جنيه مصرى) مقلدة ومعدة للتقطيع، (150) فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ (4) صور لوجهى العملة الوطنية فئة الخمسين جنيه بقيمة مبلغ (30 ألف جنيه مصرى) مقلدة ومعدة للتقطيع.