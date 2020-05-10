صرف 1.1 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

صرفت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة من المسجلين لدى إدارة العمالة لديها لنحو 2258 عاملا غير منتظم، بقيمة مليون و129 ألف جنيه، كما تم منح 40 شهادة "أمان" لهذه الفئة بقيمة 20 ألف جنيه.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من مدير المديرية عفيفي محمد عفيفي، أشار فيه إلى أنّ المديرية صرفت خلال أبريل الماضي 106 آلاف جنيه لنحو 85 عاملا غير منتظم في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، تمثلت في 80 ألف جنيه تعويض لحوادث الطرق لنحو 16 عاملا، و12 ألف جنيه منحة رعاية اجتماعية للمواليد لنحو 64 عاملا، فضلا عن صرف نفس المبلغ لـ4 حالات منحة زواج، وصرف 2000 جنيه منحة وفاة أحد الأقارب العمال.

وقبل تعليمات وزير القوى العاملة، أوقفت المديرية العمل مؤقتا بخطط التفتيش الدوري المعمول بها بصفة مؤقتة اعتبارا من 25 مارس الماضي، لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش على 110 منشآت صناعية، بواسطة مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة لمواجهة (كوفيد - 19).