فيديو.. لحظة هروب المحامي بسيارته وإصابة ضابط "كمين المنصورة"

رصدت كاميرا مراقبة مقطع فيديو صادم، يظهر هروب محام بسيارته من كمين أمني في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة لخرقه قرار حظر التجول، مساء السبت، مما تسبب في إصابات عديدة بمعاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة.

وأظهر الفيديو سيارة تسير بسرعة جنونية، وبعد مسافة ظهر شخص سقط أسفلها فيما يجري شخصان نحوه في محاولة لإنقاذه.

وأظهرت كاميرا مراقبة أخرى، الكمين وهو يقف في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وسيارة تقف على مقربة منه، ثم ركبها شخص، وحاول ضابط الشرطة إيقافه ومطاردته فاعتلى مقدمة السيارة، إلا أن المقطع الأول أظهر سقوطه أسفل السيارة وهروب السائق بها.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ من كمين بدائرة قسم أول المنصورة، باقتحام محامي له، ودهسه لضابط بالكمين عقب استيقافه لاختراقه حظر التجوال.

جرى نقل الضابط إلى مستشفى المنصورة العام، وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس وآخر بالوجه، وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.

شكل مدير المباحث فريق بحث، وجرى نصب كمائن ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المحامي ويدعى "محمد ع. ج.، 44 سنة، حيث أحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

واستمعت النيابة لأقوال الضابط "كريم م. ع.، معاون مباحث قسم أول المنصورة والذي تعرض لواقعة الدهس، وشهود الواقعة.

كما قدمت مباحث الدقهلية مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان تظهر فيها واقعة الدهس، وظهر بالفيديو سيارة مسرعة تصطدم بشخص وتلقيه على الأرض على مسافة بعيدة ثم يتدحرج عدة مرات بسبب شدة الاصطدام.

وأكد شهود العيان، أن المحامي رفض تسليم رخصة القيادة خاصته لأفراد الكمين، بحجة أنه محام ولا ينطبق عليه قرار حظر التجوال وأبرز لهم الكارنية، إلا أن أفراد الكمين أكدوا له أن القرار لم يتسثنى المحامين من الحظر، وطلبوا منه أن يقف جانبا فبدأ في تصوير الكمين بتلفونه المحمول وهو يهددهم بمحاسباتهم على سحب رخصه.

وأوضح شهود العيان، أن الأمور بدأت تتوتر، وأخذ أحد الضباط التليفون لمسح الفيديو الذي جرى تصويره، وفوجئ بركوب المحامي لسيارته وانطلاقه بها بسرعة، ما تسبب في دهس ضابط حاول إيقافه.

ومن جانبه، نفى المحامي الواقعة مؤكدا تعرضه للإهانة من ضباط وأفراد الكمين رغم إبرازه لكارنيه المحاماة، مشيرا إلى أنه أصيب بكدمة في صدره وقطع قميصه بعد أن حاول الضابط إخراجه من السيارة.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي، لكشف ملابسات الواقعة.