لجنة الخبراء: مليار و300 مليون قيمة مخالفات أراضي "الريف الأوروبي"

قدّرت لجنة الخبراء، المشكلة بقرار المستشار خالد عبدالرحمن قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، حجم المخالفات بأراضي الريف الأوروبي بطريق (القاهرة - الإسكندرية)، بمليار و300 مليون جنيه، وتسلم قاضي التحقيق تقرير اللجنة بعد معاينتها للأراضي لإيداعه في القضية المتهم فيها رجل الأعمال عبدالله سعد.

وقالت مصادر قضائية إنّ قاضي التحقيق خاطب المستشار تامر فرجاني مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، بصفته رئيسا للجنة الوزارية للبت في طلبات تصالح جرائم العدوان على المال العام، وموافاته بنسخة من تقرير لجنة الخبراء؛ لوجود طلب تصالح قدمه المتهم عبدالله سعد، ما زال قيد الدراسة، ولم يحدد سعد قيمة الأموال التى سيردها.

وأضافت المصادر أنّ قاضي التحقيق أبدى موافقته في خطابه للجنة التصالح، على التصالح مقابل سداد المتهم مليار و300 مليون جنيه الواردة في تقرير لجنة الخبراء، أو التنازل عن الأراضي المعتدى عليها.

ويواجه صاحب الريف الأوروبي اتهامات بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي به، بعد تغيير نشاط الأرض وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى منتجعات سكنية.

وينتظر المستشار خالد عبدالرحمن حاليا، انتهاء البت في طلب التصالح، لاتخاذ قراره بالتصرف فى القضية سواء بانقضائها للتصالح أو توجيه الاتهام لـ"سعد" وإحالته لمحكمة الجنايات، حال رفض طلب التصالح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، ألقت القبض في فبراير 2018 على رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الريف الأوروبي للتعمير والتنمية الزراعية، تنفيذا لقرارات قضائية سابقة بوضعه على قوائم الترقُّب والوصول.

وواجه قاضي التحقيق المستشار صفاء أباظة آنذاك "سعد"، بالتهم محل البلاغ المقدم ضده، وأصدر قراره بمنعه من السفر.