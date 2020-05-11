إجراءات وقائية ضعيفة داخل مصنع مستلزمات طبية بأسيوط.. والمحافظ يتدخل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بعض المشروعات الصناعية بمنطقة الصفا الصناعية بمركز أسيوط، للوقوف على استمرار العمل والإنتاج، مع الالتزام بإجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، المهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة الصفا الصناعية بمركز أسيوط، وقبل دخوله لأحد مصانع الأجهزة الكهربائية خضع ومرافقوه لإجراءات التعقيم بالكحول، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات، ثم استمع إلى شرح من مدير المصنع عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجرى تنفيذها داخل المصنع، ثم تابع المحافظ مراحل الإنتاج داخل المصنع وأقسامه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أحد مصانع المطاحن، ولاحظ وجود بعض القصور في الإجراءات الاحترازية والتطهير داخل المصنع، وعدم وجود جهاز قياس الحرارة، مشددًا على استكمال تلك الإجراءات الاحترازية خلال 48 ساعة، وتركيب بوابات تعقيم على مداخل المصنع.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أحد مصانع المستلزمات الطبية، وتابع مراحل التصنيع، والتقى ببعض العاملين بالمصنع، وطالبهم بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ثم استمع إلى شرح من مدير المصنع عن مراحل الإنتاج، وانتاجية المصنع، وعدد العاملين به.

ولاحظ المحافظ وجود بعض القصور في إجراءات التعقيم والوقاية، مشددًا على استكمال الإجراءات الاحترازية، وتصحيح الأوضاع خلال 48 ساعة، والاستعانة بجهاز قياس الحرارة والكحول على مداخل البوابات.

ووجه محافظ أسيوط السكرتير المساعد للمحافظة المهندس نبيل الطيبي، بضرورة تفعيل عمل اللجنة المشكلة للمرور بصفة دورية على كافة المشروعات والمنشآت التابعة للمحافظة، سواء كانت مشروعات إنتاجية أو إنشائية، وذلك للتأكد من قيام الشركات العاملة بتلك المشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية، وتنفيذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، وإعداد تقرير بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها بصفة أسبوعية.