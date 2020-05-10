غضب في روسيا من تشويه واشنطن لدورها في هزيمة النازية

أعربت موسكو، اليوم، عن غضبها "الشديد" مما وصفته بأنه محاولات أمريكية لتشويه دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة النازية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأكدت روسيا أنها "غاضبة بشدة" حيال محاولات الولايات المتحدة لـ"تشويه" دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية عام 1945.

وأشارت موسكو إلى أنها ترغب في عقد "حوار جدي" حول الموضوع مع المسؤولين الأمريكيين.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نحن غاضبون بشدة من محاولات تشويه نتائج المساهمة الحاسمة لبلدنا" في هزيمة النازية، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وجاء هذا البيان الروسي، إثر بيان صادر عن البيت الأبيض نشر على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ذكر فيه الولايات المتحدة وبريطانيا باعتبارهما من انتصر على النازيين.

واتهمت الخارجية الروسية، المسؤولين الأمريكيين بأنهم "لا يمتلكون الشجاعة ولا الإرادة لإجلال الدور الذي لا يمكن إنكاره والحصيلة الضخمة للقتلى التي لحقت بالجيش الأحمر والشعب السوفياتي باسم البشرية جمعاء".

وذهبت روسيا إلى حد وصف البيان الأمريكي بأنه "تافه للغاية"، كما اتهمت أوروبا الغربية وبولندا وأوكرانيا بتقزيم دورها في الصراع.

وحثت موسكو واشنطن على عدم جعل ذكرى عام 1945 "مشكلة جديدة للعلاقات الثنائية التي تمر بالفعل بوقت صعب"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ويعد تاريخ الحرب العالمية الثانية حساس للغاية في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، التي تسعى إلى إعادة هيبتها وسلطتها في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت روسيا احتفلت، أمس السبت بالذكرى 75 للانتصار على النازية، حيث إن الاتحاد السوفياتي تكبد خلال الحرب العالمية الثانية حوالي 27 مليون قتيل.