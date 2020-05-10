سائق شاحنة الوقود يكشف تفاصيل إنقاذ العاشر من رمضان من كارثة محققة

حكى طلعت سالم سائق سيارة وقود، تفاصيل إنقاذه مدينة العاشر من رمضان من كارثة بعد قيادته لشاحنة مشتعلة والخروج بها من الكتلة السكنية.

وقال سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه فور رؤيته اشتعال النيران بالمقطورة التي يقودها داخل البنزينة شغله أمر واحد فقط هو الخروج بالعربة حفاظا على المساكن القريبة، لأنه حال انفجار السيارة ستحدث كارثة محققة.

وأضاف: "فيه مساكن جنب البنزينة وكل همي كان أخرج بالجرار من البنزينة، لأن لو فضلت 3 دقائق كانت انفجرت ودمرت البنزينة والمساكن المحيطة بيها".

ولفت سالم، إلى أن المقطورة والجرار الذي يقودهما كانا يحملان 38 ألف لتر من البنزين، وأنه فى حال انفجارهما سيتسببان في كارثة حقيقية: "جريت بسرعة وخرجت من البنزينة ورحت على منطقة جبلية وحليت الجرار وسيبتها تولع بعيد مضيفا: "ما فعلته كان واجبا علي من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء".