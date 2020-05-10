الجسر الجوي الاستثنائي للطيران يسير غدا 4 رحلات للكويت وكندا تورونتو

تغادر مطار القاهرة الدولي غدا الإثنين، 4 رحلات طيران استثنائية، لإعادة المصريين العالقين بعدة دول في الخارج، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا رحلتي طيران تتوجه أحدهما إلى دولة الكويت، والأخرى إلى مدينة تورونتو في كندا، لإعادة العالقين هناك.

فيما تسير شركة إيركايرو رحلتي طيران أيضا تتوجهان إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلات الكويت الثلاثة إلى مطار القاهرة، وتعود الرحلة القادمة من تورنتو إلى مطار مرسى علم.

وتجري سلطات مطاري القاهرة ومرسى علم الدوليين، فحوصات طبية لجميع الركاب القادمين على متن الرحلات الجوية من الخارج، من قبل الحجر الصحي بالمطار، ويجرى نقل جميعهم بواسطة حافلات خاصة إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدني المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثني الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.