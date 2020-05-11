طلب إحاطة لتشديد الرقابة على القطارات في العيد

تقدم النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لفرض تدابير خاصة لمواجهة فيروس كورونا خلال عيد الفطر، فى ظل التنقلات المتوقعة خلال هذه الفترة، وللحيلولة دون انتشار العدوى نتيجة الزحام، أو انتقال الفيروس من محافظة لأخرى.

وأكد «أبوالعلا» أن التنقلات تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية فى محطات القطارات، خاصة محطة مصر بالقاهرة، ومحطة الجيزة، لأنهما المصدر الأول لتحرك المواطنين وانتقالهم من العاصمة إلى المحافظات، مشدداً على ضرورة توافر بوابات التعقيم وكواشف الحرارة، مع التعقيم المستمر داخل القطارات، وتطبيق نفس الأمر فى مواقف السيارات الرئيسية بالمحافظات.

"السكة الحديد": وصول 20 جرارا أمريكيا إلى ميناء الإسكندرية خلال أيام

من جهة أخرى، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الدفعة الثالثة من الجرارات الجديدة وعددها 20 جراراً من الصفقة الأمريكية المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة جنرال إلكتريك، ستصل إلى ميناء الإسكندرية خلال أيام.

وقال «رسلان»، لـ«الوطن»، إن صفقة الجرارات تشمل شراء 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 أخرى وإجراء الصيانة اللازمة وتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفنى، وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 602 مليون دولار، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تحديث البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية لتقديم خدمات مميزة للركاب، وهناك طفرة كبيرة فى السكك الحديدية ستظهر منتصف الشهر المقبل.

وأوضح أن الدفعتين الأولى والثانية للجرارات الجديدة تم تسلمهما وعددها 30 جراراً دخلت ورش السكة الحديد بالقاهرة، تمهيداً لإدخالها الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حالياً. وأضاف «رسلان» أن الهيئة تنفذ حالياً خطة تطوير شاملة لمنظومة السكك الحديدية بتكلفة 150 مليار جنيه.