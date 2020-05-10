عالم ألماني يوضح تفاصيل علاج جديد لفيروس كورونا: المشكلة ما زالت قائمة

قال حسين خضر القيادي بالحزب الاشتراكي الألماني، إنه جرى تجربة علاج ريمديسفير بعد تطويره لعلاج فيروس كورونا المنتشر على بعض المتطوعين، وكان يستخدم لعلاج لفيروس إيبولا وحقق نتائج كبيرة جدا عند المتطوعين، واستطاعوا عن طريق هذا الدواء أن يقللوا من الفترة الحرجة التي كانت تمثل الخطورة الكبرى وتزيد من نسبة الوفيات.

وأضاف خضر خلال مداخلة عبر سكايب من هرفورد، على فضائية إكسترا نيوز، أن هذا الدواء جاء بعد أبحاث تمت في ألمانيا هامة عن كيفية تفسير تطوير هذا العلاج ومحاولة توصيل نسبة الوفيات لصفر، لافتا إلى أن أول بحث جرى عمله في هامبورج بعد تشريح حوالي 192 جثة، واكتشفوا أن كل الجثث التي جرى تشريحها كان سبب الوفاة بعد إصابة فيروس كورونا بعد الفترة الحرجة وجود تجلطات وإنسداد وعائي في الرئة وهو سبب الوفاة.

وتابع: "أننا في حاجة إلى المركب الذي يجرى استخدامه في إيبولا كمضاد للفيروسات، ولابد أن يكون هناك تطوير له للتقليل من نسبة التجلطات، بحيث يكون هناك نسبة سيولة أكثر في الدم لتخطي المرحلة الحرجة، بالإضافة إلى أنهم أكدوا أنه حتى بعد تطوير العلاج فالخطر ما زال موجود، وذلك بناء على بحث جرى عمله في مدينة هارسبرج الألمانية".

وتابع: "كان من ضمن نتائجه أن أكثر من 22٪ من السكان يصابوا بفيروس كورونا، ويمروا بفترة الحضانة والإصابة دون أن يشعروا به، وهذا يعني أن أي شخص يتمتع بصحة جيدة من الممكن أن يكون حامل للفيروس، ومعنى أننا اكتشفنا دواء أن نتعامل بسرعة فالمشكلة ما زالت قائمة وتتطلب وعي كبير، إلى جانب أن 9٪ من السكان الذين جرى الكشف عليهم أثناء هذا البحث فالأعراض التي حدثت عندهم هي أعراض برد عادي، وهناك نسبة أكثر من 30٪ تتحرك بصورة عادية في الشارع وهم مصابين بفيروس كورونا وينقلوا العدوى، فلابد من الحذر حتى وجود كمية كافية لعلاج المصابين".