سؤال برلماني حول إجراءات الحكومة للتعايش مع تداعيات كورونا

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضوابط الحكومة لعودة الحياة لطبيعتها مع أول يوليو.

وقالت في طلبها، إن متحدث مجلس الوزراء سبق وأعلن أنه قبل عيد الفطر سيكون هناك مراجعة موقف، وستبدأ الدولة فترة جديدة وهي التعايش مع كورونا.

وأكدت أن العالم لن يتحمل فكرة الإغلاق الجزئي أو الكلي لفترة طويلة، وبالتالي وفي ظل عدم الوصول إلى علاج لفيروس كورونا إلى الآن، فالدول بأكملها مجبرة على أن تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع اتباع الإجراءات الطبية.

ولفتت إلى أن آثار الغلق الأمنية والاجتماعية والاقتصادية كارثية، ولا توجد قوة في العالم قادرة على تحمل هذه التبعات، وفي نفس الوقت فكرة عودة الحياة لطبيعتها في ظل زيادة أعداد الإصابات لمعدل خطير، قد يسبب كوارث صحية ومعدلات ضخمة في الإصابات بالاعتبار إلى سلوك الشعب وعدده الكبير.

وأوضحت "يوسف "أن الدول الأخرى التي تدرس الفتح و العودة الآن تعمل ذلك بنظام مدروس جداً وتطرح استراتجيات أخرى، وبديلة لتأكيد أن التعايش مع الڤيروس لن يتسبب في كارثة، وهو ما يجب دراسته في مصر، حتى لا تحدث كوارث صحية واقتصادية.

وأشارت إلى أن عودة الحياة لطبيعتها في مصر لا يجب أن تمر دون ضوابط وإجراءات احترازية تضمن عدم تسبب قرار العودة إلى كارثة وزيادة تفشي المرض.

وطالبت "يوسف" بتوفير التجهيزات الطبية المناسبة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد الإصابات، وإدخال المستشفيات الخاصة والحكومية وأيضا العيادات في منظومة العلاج.

وشددت على ضرورة تأهيل وسائل النقل الجماعي ومنع الزحام في المواصلات وخاصة مترو الأنفاق والقطارات، وكذلك وضع ضوابط لمنع الزحام بالجهات الحكومية.