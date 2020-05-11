خطاب: زيادة إصابات كورونا مش كبيرة بالنسبة لعدم الالتزام بالإجراءات

علق دكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، على الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر.

واستنكر خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، على قناة "إكسترا نيوز"، عدم التزام المواطنين بإجراءات مكافحة انتشار الفيروس، قائلًا: "بالنسبة لزيادة الأعداد الكبيرة، مفيش تفسير أكتر من الفيديوهات، من كل أماكن مصر، مستنيين إيه يبقى رد الفعل؟ أنا شايف إن الأعداد ده مع اللي بيحصل، لأ مش زايدة كتير، أنا كنت أتوقع أكتر من كده".

وتابع: "نحن بين شقي الرحى، وأقصد العالم كله لا مصر فقط، فهناك الضغط الاقتصادي والفيروس موجود في كل مكان بالعالم. والخبراء قالوا إن مصر وأمريكا والإمارات وإنجلترا والإمارات والبرازيل، الخبراء في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتقليل أعداد الإصابات".