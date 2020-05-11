حفاظا على "صفر" كورونا.. محافظ دمياط تغلق الشواطئ والفنادق في عيد الفطر

طالبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مواطني محافظة دمياط بالالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا، خصوصا بعد وصول المحافظة لنتائج هائلة والحفاظ على النجاحات التي توصلت لها المحافظة وتحجيم انتشار المرض بعد فترة تفشي مضت، حتى وصلت لـ"صفر" إصابات.

وأضافت عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "طالبين الانضباط من مواطني دمياط للحفاظ على النتيجة اللي وصلنا ليها، ونناشد المواطنين عدم الخروج في العيد".

وأعلنت محافظ دمياط غلق الشواطئ والفنادق في العيد تماما، مشددة على أنها تنتظر تعليمات مجلس الوزراء فيما يخص يوم العيد.