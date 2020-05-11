"العليا للفيروسات" تناشد المواطنين: بلاش فتي في كورونا.. هيضيع الدنيا

كشف دكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، آلية تحقيق التوازن بين الفتح، والعمل على تقليل معدل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز": "التعليمات لكل دول العالم متفتحتش بدري، عشان الضريبة هتبقى بسيطة، محكمة مدينة نصر أُغلقت 14 يومًا، والمستشفيات مش هنقدر نعوضها، وجرى غلق مستشفى الزهراء الجامعي".

وشدد على أن مصر ستعمل على تنفيذ إجراءات الفتح خلال الفترة المقبلة: "هنفتح بس المواطنين يساعدونا، فيروس كورونا مش ليلي، وبالتالي لازم نخلي بالني من الأسبوعين الجايين، آخر أسبوع في رمضان وأيام العيد، لأن من المتوقع أن يخرج فيهما المواطنون بكثافة".

وأشار، إلى أن الحجر الصحي في المنزل لا يمكن أن يكون بديلًا للمستشفى أو العكس، ولكن الوسط هو المطلوب: "نحن في عصر لا يجب أن يشخص أحد نفسه، لأن الأعراض متشابهة، ويجب تلقي المشورة الطبية من المراكز الصحية والأطباء، وبلاش نفتي، لأن الفتي هيضيع الدنيا، مينفعش الفتاوى".

وتابع: "الناس البسطاء بيسمعوا الكلام، ولكن في ناس عشان أقنعها بيجادلوا وبياخدوا مجهود أكبر، رغم إن عنده كل الأعراض وممكن يبقى نقل العدوى للبيت".

وأتم: "إصابات أول أمس، كانت نصها حالات بسيطة، والمشكلة بالنسبة لنا مش في العدد، ولو جالي 1000 مصاب منهم 800 حالة بسيطة مش هتكون مشكلة، ولو جالي 200 منهم 100 محتاجية رعاية مركزة فالمشكلة بتكون كبيرة".