تجدد الاحتجاجات في 3 محافظات عراقية.. وأنباء عن قتلى وجرحى

تجددت الاحتجاجات في 3 محافظات عراقية أمس الأحد، وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إلى ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت "روسيا اليوم"، أن المئات من المحتجين احتشدوا أمام مبنى الحكومة المحلية في محافظة بابل وسط العراق، وطالبوا بإقالة الحكومة المحلية".

وأضافت القناة الإخبارية: "في محافظات الديوانية تجددت الاحتجاجات ليلا، حيث جاب المئات من المحتجين مدن المحافظة وأضرموا النار في إطارات السيارات وقطعوا بعض الطرق".

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن "محتجي الديوانية طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي طالت المحتجين خلال الأشهر الماضية".

وتابعت القناة قائلة: "في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وقعت أعمال عنف خلال تجدد الاحتجاجات، فيما وردت أخبار غير مؤكدة من نشطاء، حول سقوط قتلى وجرحى".