مستشفى شربين: عجينة أهان الأطباء.. واقتحم المبنى دون "كمامات"

استنكر الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين بالدقهلية، طريقة وتعامل النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، مع الأطقم الطبية بالمستشفى.

وقال مدير المستشفى، إن عضو مجلس النواب تهجم على المستشفى بشكل غير لائق في زيارة مفاجئة له، كما تطاول على المدير المناوب للمستشفى، وتعدى على الأطباء.

وأضاف مشالى، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، الأطباء والمرضى لهم أهل وخصوصية والأمر لا يقتضى تصويرهم.

وتابع: "النائب حاول تصوير أحد المرضى وحدث خلاف بينهما، والمستشفى يقدم خدمة مميزة، موجهًا رسالة أطباء المستشفى، ونعدكم بالاستمرار في تقديم الخدمة ودعم المنظومة الصحية".

وأردف: "الأطباء والعاملون شعروا بإهانة كبيرة، تقدمنا بشكوى لوكيل الوزيرة، ومذكرة للنقابة، وسيتم تقديم مذكرة ورفعها لمجلس النواب، كما أن النائب لم يلتزم بخط السير المنصوص به داخل المستشفى، المقرر للحفاظ على الوفود والمرافقين، ولم يلتزم بضوابط مكافحة العدوى وفيروس كورونا ولم يرتدِ كمامات".