مدير صدر العباسية السابق يطالب بفرض الحظر الشامل: سيقلل عدد الإصابات

قال الدكتور محمود عبدالمجيد مدير مستشفى صدر العباسية السابق، إنه يوجد فرصة جيدة وخاصة أننا في شهر رمضان وعادة يقل فيه العمل والعاملون وعدد ساعات العمل ويقل النشاط، لكن يزيد نشاط الازدحام في الأسواق لشراء الملابس والاستعداد للعيد ولن نستطيع أن نحكمه.

وأكد عبدالمجيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء Dmc، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا مقلقة وأن العالم ما زال مغلقا ولم يفتح وإنجلترا مدت اليوم ساعات الحظر إلى نهاية يونيو، وأن مصر ما زال أمامها فرصة لتقليل الأعداد وعمل إغلاق وحظر كامل وشامل حتى بعد العيد لتقليل أعداد الإصابات والعدوى.

وتابع: "بعد ذلك نرى ماذا سنفعل بالتدريج"، وطالب بضرورة فرض حظر شامل لأن الأعداد في تزايد "الناس زهقت وبتنزل وتتجمع ويستعدوا للعيد، وكل هذا عندما يقول رب الأسرة أنهم ممنوعين بالقوة من النزول سيقلل من الإصابات"، مؤكداً أنه إذا تم عمل حظر شامل ستكون فرصة كبيرة خلال الأسبوعين الآخرين في رمضان لتقليل عدد الإصابات ونستطيع حكم الأمور بشكل أكثر.