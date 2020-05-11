فيديو.. مدير مستشفى شربين يروي تفاصيل هجوم "عجينة": مش هنسيب حقنا

قال الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين، إنه لم يتخلَ عن مكانه الإداري مثلما طالبه النائب إلهامي عجينة، "أنا في المستشفى دلوقتي ولم أستقيل".

وتحدث مشالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، عن مشكلة المستشفى مع النائب إلهامي عجينة بالأمس، قائلا: "أي مسؤول بييجي المفروض بيتواصل معايا أو مع من ينوب عني علشان نسهله الزيارة، ولو في سلبيات بيبلغنا لأنه المفروض يدعمنا ويساعدنا ولكن ده محصلش وكان موجود الطاقم الإداري الذي ينوب عني، ولكن كلموني وقالوا إنهم مش عارفين يتعاملوا معاه.. لبست وجيت على المستشفى ومكنتش أعرفه لأنه نائب بقاله 5 سنوات ولكنه مش نائب عن دائرة شربين، هو نائب عن بلقاس، قولتله إيه المطلوب وكان صوته عالي وكنا قبل الفطار الساعة حوالي 5، قولتلته أنت مسؤول وبتتكلم مع أطباء وكنت المفروض تتواصل معايا، وطريقة تواجده بالمستشفى كانت غلط ومش متبع خط سير المحدد للمستشفى ولكنه اخترق المستشفى وكان في ناس منتظرة نتائج التحليل من كورونا وهو واللي معاه كانوا في خطر".

وأضاف مشالي: "أسلوبه كان مش كويس وقلت له لو في سلبيات قولي ولو في تقصير قولي، ولكن اتكلم بطريقة حسست الأطباء بالإهانة، والمريض جالي من دائرته من بلقاس والمريض اللي ييجي من بلقاس لمركز شربين أكيد واثق في المكان، والمريض كان معموله كل اللازم، ومكنتش عارف التقصير فين علشان أرد عليه، ومحدش قصر معناه، الكل بيدعمنا علشان الظروف اللي إحنا فيها، والقيادة السياسية بتدعمنا، ومش هنسيب المكان وموجودين لحد ما ربنا يزيح الغمة".

واستكمل مشالي: "الأطباء حسوا بإهانة ده راجل مسؤول لا دعم ولا شكر، واستفز الناس والأطباء، وعاوز يسجل أي سلبيات، وأنا أصلا معرفهوش وأنت معرفتش نفسك أصلا والمفروض تيجي تساعدني زي ما الكل بيساعد، والدخول على المرضى ومحاولة التصوير مخالفة للخصوصية ولخصوصية المرضى".

وشدد مشالي على أن "الاستقبال كان كله مجهز والمخازن فيها أدوية ولو ناقصني حاجة كنت هبلغ المسؤولين، الفيديو فيه تشهير بالمستشفى ولينا والأطباء مستاءين وقدمنا مذكرة باللي حصل ومش هنسيب حقنا، ولما تكون البلد كلها واقفة معانا والقيادة السياسية بتدعمنا وييجي حد يعمل كدا".

واختتم مشالي: "كنت خايف عليه وعلى اللي معاه، ولم يكن ملتزما بالكمامة أو الجوانتي والتواجد في المسار الآمن بالمستشفى".