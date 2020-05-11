بنيران صديقة.. فقدان 40 بحارا إيرانيا بسبب إصابة مدمرة لبارجة

أكدت وسائل إعلام محلية في إيران فجر اليوم، إصابة مدمرة إيرانية لبارجة إيرانية خلال مناورات، مما أدى إلى فقدان 40 بحارا إيرانيا.

وقالت صحيفة تابعة للحرس الثوري، إن 18 عنصرا قتلوا بينهم ضباط كبار، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.ولفتت وسائل إعلام إيرانية أخرى، إلى أن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وسط أنباء عن مقتل عشرات الجنود. بدورها، أشارت وكالة أنباء فارس إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" تم خلال مناورة.

من جهة أخرى، أوضحت تقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة جمران، مضيفة أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو تظهر نقل الجرحى المصابين من الحادث، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية. وتعد سفن فرقاطة جماران، من السفن التى ‏صنعت في إيران عام 2010، ويبلغ طولها 95 متراً، فيها رادارات سطحية وجوية ومستشعرات حرب إلكترونية، ومنصة هبوط طائرة عمودية.