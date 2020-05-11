مشروب ضيافة وسحور للعائدين من لندن وتسكينهم بفندق الحجر بمرسى علم

استقبلت فنادق مرسى علم المخصصة للحجر الصحي المصريين العائدين من لندن النزلاء بمشروب الضيافة وهو عبارة عن كوكتيل عصائر طازجة، كما أعدت لهم وجبات السحور وهو عبارة عن وجبات جافة وبعض الفواكه وجرى تسكينهم في غرف مفردة ومزدوجة.

وأوضح عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، أنه تم استقبال 233 من المصريين العالقين في لندن وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الحجر الصحي بمطار مرسى عقب وصولهم مباشرة وتم استقبالهم بمشروب الضيافة على باب الفندق، موضحاً أن ذلك برتوكول يتبع مع السائحين القادمين للفندق عادة، لافتا إلى سعادة المصريين برجوعهم إلى أرض الوطن ومشاركة من إدارة الفندق فرحة المصريين العائدين من الخارج.

وأشار عثمان في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنه تم الاستعداد لاستقبال النزلاء بإعداد وجبات السحور َوذلك عقب الانتهاء من تسكينهم في غرف مفردة ومزدوجة والتنبيه عليهم بعدم مغادرة الغرف ومتابعتهم طبيا والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق لهم في طول مدة 14 يوما المخصصة للحجر الصحي.

كانت استقبلت سلطات مطار مرسى علم الدولي مساء أمس الأحد طائرة مصر للطيران وعلى متنها 233 من المصريين العالقين في لندن وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أن جميع المصريين العائدين من الخارج يخضعون لإجراءات الحجر الصحي لدى وصولهم بمطار مرسى علم الدولي بواسطة فرق من الحجر الصحى والطب الوقائى ثم تسكينهم في أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم وذلك لمدة 14 يوما.

ومن جانبه قال أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، لـ"الوطن"، إنه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية المعقمة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج، وذلك عبر مجموعات منعا للتكدس والازدحام، بالإضافة َإلى أنه تم تجهيز فنادق الإقامة بمرسى علم تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.