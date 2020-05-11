لايفات وملتقى تخصصات.. جروب خريجي مدرسة يتحول "خلية نحل" في خدمة بعض

مدرسة صغيرة في منطقة العرب بجسر السويس، سعى خريجوها للم الشمل فتحولت المجموعة المكونة من 5 أفراد إلى 1200 في ملتقى علمي وثقافي وتوظيفي يتبادلون فيه الخبرات ويساعدون فيه بعضهم البعض على اختلاف تخصصاتهم، بل تواصلوا مع إدراة المدرسة لعمل ملتقى سنوي او نصف سنوي فيما بينهم.

محمود حمودة، أدمن بالجروب وخريج مدرسة الرسالة، يقول لـ"الوطن" صاحب الفكرة هو باهي محمد محاسب في مستشفى المقاولين ونهلة الباشا، بدأت الفكرة بأننا اتكلمنا عبر فيسبوك وفكرنا إزاي نجمع الدفعة كلها ونستعيد ذكرياتنا ونبحث عن المدرسيين ونحاول شكرهم، لأن لهم فضلا كبيرا في حياتنا.

وفجأة المجموعة التي بدأت بداية رمضان تحولت من 5 أفراد إلى أكثر من 1200 في تزايد، ولما زاد العدد جاء التفكير بشكل عملي، في كيف نساعد بعضنا البعض وحينخا دخل شريف عزت أحد خريجي المدرسة واقترح عمل لايف أسبوعي بتخصصات مختلفة لنفيد بعضنا البعض وبالفعل تم ذلك.

"صحة واقتصاد ونصائح عامة" تخصصات عدة ناقشها الجروب وأظهرت تفاعلا من الأعضاء سواء بعدد المشاهدات أو التفاعل على اللايف نفسه، والتفاعل جعلنا نتشجع لإطلاق هاشتاج وظفني شكرا.

لم يتوقف طموح الجروب عند ذلك، وقرر أعضاءه الاستفادة من تنوع الخبرات به حيث يضم "جميع التخصصات مدرسين مهندسين أطباء ظباط طيران محاماه" بحسب حمودة، الذي أكد أنهم قرروا عمل ملتقى لكل التخصصات بالاتفاق مع إدارة المدرسة على أن ينظم سنويا أو نصف سنويا، بعد منشور تفاعل عليه أكثر من 800 فرد لمعرفة كل التخصصات وتقسيمهم ووضعهم في توبكس على الجروب، لمساعدة أي شخص يحتاج لأي استشارة في أي مجال.

تطور الأمر بين زيتبل المدرسة الواحدة للبحث عن الأماكن التي تحتاج لمساعدات وما هو المكان الأنسب الذي يتوجهون له بالتبرع باسم المدسة وفعلوا تصويت وكانت نتيجة التصويت مستشفى ابو الريش، وبالفعل جار الآن التنسيق لتنفيذ تلك الخطوة.