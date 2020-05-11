إيقاف أعمال بناء مخالفة بمبنى تحت الإنشاء بالشروق

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات، استهدفت الأحياء (الأول، الثاني، التاسع) بإجمالي 8 مجمعات تجارية بقطاع غرب مدينة الشروق.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أن الحملة تمكنت من مصادرة الإشغالات خارج حدود المحال التجارية بتلك المجمعات، وذلك لتعديهم على ممرات المشاة، كما تمكنت الحملة من رفع إشغالات الباعة الجائلين حول المجمعات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مشيراً إلى أن الحملة تأتي بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وحول الأسواق التجارية، والمحافظة على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وفى سياق متصل، أضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة إزالة المباني الفورية بالجهاز بمشاركة قسم شرطة التعمير، تمكنت من رصد وإيقاف مخالفة فى مهدها بمبنى تحت الإنشاء بالمجاورة الأولى بالمنطقة التاسعة عمارات، حيث تمثلت المخالفة في تنفيذ أعمدة خرسانية بغرض زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم التحفظ على الخلاطة والمضخ الخرساني المستخدمين فى البناء المخالف ومصادرة مواد البناء، مع تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال لاستغلاله الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا.

وطالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضي بالمدينة بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019 حيث لن يتم تقنينها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.