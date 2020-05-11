وصول 23 طبيبا للعمل فى التأمين الصحي بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالاستجابة والتدخل السريع من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان، وذلك بدفعها للأطقم الطبية التي وصلت وبدأت عملها بمستشفى التأمين الصحي لحين إنهاء مشكلة المستشفى الجامعي وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها، حث تم إغلاقها منذ 10 أيام بعد اكتشاف حالات كورونا وصلت لـ20 حالة من الطاقم الطبي والتمريض.

وأشار المحافظ إلي أن الأطقم الطبية التي وصلت أسوان ضمت 23 طبيبًا من تخصصات مختلفة، كما أنه من المخطط أن تواصل الأطقم الطبية مهامهم لمدة 14 يوماً حيث سيتم استبدالها بفريق طبي أخر بنفس العدد لتصبح المستشفي جاهزة أمام استقبال المرضي والمترددين من أهالي المحافظة.

في السياق ذاته، قامت الدكتورة غادة يحيي نائب المحافظ باستقبال الأطقم الطبية الوافدة من وزارة الصحة بمستشفي التأمين الصحي بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، والذي أكد علي أنه سيتم توفير كافة التسهيلات أمام الأطباء الوافدين لأداء دورهم الإنساني تجاه المواطنين حيث تضم الأطقم مختلف التخصصات الطبية والتي من أبرزها ( العظام، وأخصائي مسالك، وعناية عامة، وجراحة، وتخدير ) .