ضياء عبدالخالق: دوري بمسلسل الاختيار أدهشني.. شخص مش طبيعي

قال الفنان ضياء عبدالخالق مجسد دور الإرهابي "أبوعبدالله" بمسلسل الاختيار، إن مخرج العمل "بيتر ميمي" هاتفه وأخبره بتجسيده لشخصية "أبوعبدالله" بالمسلسل: "بعتلي صورة الشخصية الحقيقية للإرهابي توفيق فريج، ومقال طويل لماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات التكفيرية".

وأضاف عبدالخالق خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وبعدما قرأ ما كتب عنه في المقال اندهش: "قولت أنا هعمل شخص دموي ومؤسس جماعة أنصار بيت المقدس في مصر، شخص مش طبيعي"، موضحا أن ذلك الشخص اعتقل قبل ذلك على خلفية تفجيرات مدينة شرم الشيخ وجرى إيداعه بأحد السجون: "كان منطوي أثناء فترة اعتقاله، حتى مع التكفيرين اللي زيه".

أشار إلى أنه لم يتردد في الموافقه على تجسيد ذلك الإرهابي: "دائما الصراع بين الخير والشر، وزي ما الناس بتفتكر البطل بتفتكر المضاد للبطل، وزي ما بتفتكر الخير بتفتكر الشر".