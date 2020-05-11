"بنت الملك".. أول تعاون بين ناصر الاجتماعي والكنيسة الأرثوذكسية

شهدت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لإنشاء "بنت الملك".

ويأتي إنشاء البنك الجديد لتعزيز أطر التعاون الاجتماعي بين الجهتين، حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، ونيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقف الخدمات العامة، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، ووفقا للقواعد البروتوكولية المعمول بها بالبنك، قام البنك بفتح حساب شرفي لقداسة البابا تواضروس في ضوء الشراكة والتعاون المثمر بين البنك والكنيسة.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بتواجد قداسة البابا تواضروس الثاني، وحضوره لتوقيع البروتوكول، مؤكدة على حرص البنك على تعميق الشراكة مع الكنيسة، مشيرة إلى أن توقيع البروتوكول يهدف إلى التعاون بين البنك والكنيسة بغرض ترسيخ مفهوم المسؤلية المجتمعية بين المواطنين، خاصة أن الكنيسة تقدم عده برامج للمساعدات من بينها برنامج دعم ورعاية الفتيات الأولى بالرعاية، لذلك تم تقديم مشروع "بنت الملك".

ماهو مشروع بنت الملك؟

و"بنت الملك"، هو أحد مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال فتح دفتر استثماري تحت الطلب باعتبارها هبة مشروطة بزواج الفتيات من أبناء الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، من خلال فروع البنك للفتيات التي تراهن الكنيسة أولى بالرعاية، على أن يكون هناك مزيدا من التعاون الاجتماعي المثمر بين الطرفين مستقبلا.

وأفاد الدكتور شريف فاروق، أن هذا البروتوكول تجسيدا لشعار بنك ناصر الاجتماعي، باعتبارة بنك كل المصريين، موضحا أن مزايا الأوعية الإدخارية التي سوف يقدمها البنك تنقسم إلى شقين، الأول عبارة عن حساب جاري "دفتر استثماري تحت الطلب"، وقد حقق البنك تفوقا ملحوظا على سائر البنوك العاملة في مصر، حيث إن هذا الحساب يحصل على أعلى عائد تنافسي بمصر يقدر بـ 12.5% سنويا، وفقا لآخر نتائج أعمال للبنك عن العام المالي 2018/2019، وسوف يتم منح هذا الحساب 0.5% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية، والشق الثاني عبارة عن أوعية ادخارية ذات العوائد الشهرية والربع سنوية والسنوية والتي تتراوح العائد عليها ما بين 10.5% وحتى 12.75%.

وأضاف "فاروق"، أنه استكمالا لمنظومة الحماية وامتيازتها التي سوف يقدمها البنك لهذا المشروع، فإن البنك سوف يقوم بتخصيص موظف مختص داخل كل فرع لتقديم هذه الخدمة، هذا بالإضافة إلى إعفاء كافة المبالغ المودعة لصالح المشروع من كافة الرسوم والمصاريف البنكية.