لمواجهة كورونا.. انتشار أمني مكثف لمنع تجمعات المواطنين في المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها الأمنية المُكبرة لتطبيق الضوابط الحاكمة لحظر تحركات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وهدفت الحملات إلى منع التجمعات بطرق الكورنيش "نيلي – بحري" على مستوى الجمهورية، وكذلك الشوارع والمناطق المحيطة بمحال المأكولات والأطعمة والطرق الجانبية، والتى يمكن أن تساعد على انتشار الفيروس.

وتوالي أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمنع تجمعات المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين للمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين.