"القطاع الخاص": 25 مليون عامل سيستفيدون من الحد الأدنى للأجر

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 2000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، تأخر كثيرًا، مطالبًا الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، رئيس المجلس الأعلى للأجور، بضرورة إيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال في كل القطاعات وعلى مستوى الجمهورية ودون النظر للموقع الجغرافي.

وأوضح خليفة، في بيان له، أن أسعار سلة السلع الغذائية والخضروات التي تلبي احتياجات ومتطلبات المعيشة للعمال وأسرهم متقاربة، ولا يوجد بها فرق كبير سواء في المدن الحضرية أو قرى الريف، فالأسعار بين محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري لا تختلف.

وأكد خليفة، أنه يجب أن يستفيد من تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 25 مليون عامل تقريبا، يعملون بالقطاع الخاص يقطنون بالريف والحضر، منوهًا بأن تطبيق الحد الأدنى أمر جيد حتى وإن خرجت علينا أصوات تزايد من أجل تشويش الشارع العمالي بالقطاع الخاص.

ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجر أمر انتظرنا كثيرا، وإن كان تحديد قيمته عند 2000 جنيه ليس كافيًا لتوفير متطلبات المعيشة للعامل وأسرته، قائلًا: "نحن نقول نعم القيمة لا تكفي، ولكن في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، والأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها دول العالم بصفة عامة ودول المنطقة بصفة خاصة فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 2000 جنيه كبداية أمر جيد، ونحن أفضل من دول كثيرة بالمنطقة، فأول الغيث قطرة".

وتابع، أنه يمكن إلزام أصحاب الأعمال بالتطبيق، من خلال إصدار قرار من المجلس الأعلى للأجور مصدق عليه من كل أعضائه، وخاصة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وممثلي جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية"، ثم يصدق عليه رئيس الوزراء، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وبذلك يصبح الحد الأدنى للأجور ملزم قانونا، لما يقارب من 3 ملايين 700 ألف منشأة قطاع خاص، حتى نشجع الشباب على الإقبال للعمل بالقطاع الخاص ونضمن لهم أجرا عادلا ولائقا.