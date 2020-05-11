ضبط 245 كليو حشيش وأفيون أثناء تهريبها إلى غرب قناة السويس

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سائق أتوبيس، اعتزم تهريب كمية من المواد المخدرة من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها، وذلك من خلال مخزن سري أعده خصيصًا بسقف الأتوبيس الذي يقوده.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق من خلال إحدى الأكمنة المعدة له بدائرة قسم شرطة الجناين، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس.

وضبط بحوزة السائق الذي يقيم في محافظة قنا 2220 طربة لمخدر الحشيش زنة 225 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون زنة 20 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة السائق اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمضبوطات، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بـ 180 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.