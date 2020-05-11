برلماني: تصريحات المفتي حول موقفنا من الإرهاب عبرت عن 100 مليون مصري

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، التحية والتقدير للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على تأكيده الواضح والحاسم، بأن مصر لن ولم تنكسر أبدا بفعل الهجمات الإرهابية، مؤكدا أن الإرهابيين لم يقرأوا تاريخ مصر وجيشها وشرطتها.

وقال النائب إن هذه الكلمات من فضيلة العالم الجليل الدكتور شوقى علام، هى لسان حال 100 مليون مصرى، معلنا فى بيان له أصدره اليوم، تأييده التام والمطلق لتصريحات الدكتور شوقى علام: والتي قال فيها "كيف تنكسر بفعل هذه الأفعال الغوغوائية من الإرهابيين الذين وصفهم النبى محمد صلى الله عليه وسلم سَيَخْرُجُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمانِ، أحْداثُ الأسْنانِ، سُفَهاءُ الأحْلامِ، يقولونَ مِن خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لا يُجاوِزُ إيمانُهُمْ حَناجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وأن مصر ذكرت فى أكثر من 30 موضعا، فى القرآن الكريم، فكيف تهتز مصر بفعل هؤلاء، شهداءنا فى الجنة وقتلاهم فى النار".

وأكد النائب أن هذه الكلمات من فضيلة الدكتور شوقى علام، هى راسخة فى قلوب وعقول كل المصريين الذين يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخلف القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة حتى يتم تحرير مصر كلها من دنس الإرهاب والإرهابيين.

كان الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، قد أكد أن الجماعات الإرهابية، لا تترك للمسلمين فرصة للتعبد فى شهر رمضان الكريم، إلا وقامت باعتداء آثم جبان، على الجنود والمصريين الأبرياء، لم تترك كبيرا أو صغيرا، تحت فتاوى ضالة مضلة، وتحت منظومة هى شريفة عندنا، ولكن عندهم هى سبيل الشيطان، ألا وهى منظومة الجهاد".

وتابع المفتي، "إنما يدخلون من مفهوم الجهاد وهو برىء منهم، ليس هناك جهاد وإنما هو اتباع لمسالك الشيطان، وهم لا يقاتلون فى سبيل الله، وإنما يقاتلون فى سبيل الشيطان".

وأضاف: "منذ عدة أيام استشهد 10 من خير جنودنا، على يد هؤلاء الارهابيين، بعملية جبانة خسيسة، فأبناؤنا فى الجنة، والأرهابيون يقاتلون فى سبيل الشيطان يستحقون أشد الغضب وأقصى ألفاظ اللعنة".