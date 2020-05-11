بعد تنفيذ 25 ألف مشروع في 7 سنوات.. خبير: الدولة حققت تنمية اقتصادية

أشاد محمد عبدالعاطي خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، بجهود الدولة الاقتصادية والتنموية خلال السنوات الماضية، إذ نجحت بقوة في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، خاصة مع صدور قوانين منظمة ومهيئة لجذب الاستثمارات.

وبحسب إحصائيات وزارة التخطيط، نفذت الدولة 25 ألف مشروع قومي بقيمة تقدر بأكثر من 4 تريليونات جنيه خلال 7 سنوات، من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021.

أوضح عبدالعاطي، لـ"الوطن"، أنّ الدولة انتهت من تنفيذ 16 ألف مشروع تنموي وخدمي بتكلفة 2.2 تريليون جنيه، وجار تنفيذ 9 آلاف مشروع بتكلفة تريليوني جنيه.

وأكد أنّ الدولة خلال السنوات الماضية بالفعل شهدت نقلة نوعية في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية وخفض معدلات البطالة وزيادة المشروعات الاستثمارية.

ولفت إلى أنّ الدولة وضعت فس أولى اهتماماتها خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي، التنمية الاقتصادية لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بتحقيق التنمية الشاملة، وهذه لم تحدث من قبل على مدى العصور السابقة.

ونوه بأنّ عدد المشروعات الجارية والمنتهية بالصعيد بلغ 4446 مشروعا بتكلفة 296 مليار جنيه، حسب إحصائيات وزارة التخطيط، ما أدى إلى توفير فرص العمل بالصعيد والقضاء على جزء من البطالة، كما يساهم فى القضاء على الهجرة الداخلية من الصعيد والريف للقاهرة الكبرى.

وأكد أنّ استمرار الحكومة في التنمية الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية بالمحافظات، يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة، خاصة أنّ الحكومة اهتمت إلى جانب الصناعة والطاقة والزراعة بشكل كبير، إضافة إلى عزمها تعميق المنتج المحلي للاستغناء عن المستورد.