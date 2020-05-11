حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني مزار

نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، حملة ازالات مكبرة على القري التابعة للمركز، لتنفيذ أعمال إزالة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع قوات أمن المركز والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتنفيذ حملات الإزالة على كافة أشكال التعديات بالبناء على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية، عن إزالة حالة تعد بالبناء في المهد على مساحة 175 متر مربع بشارع القصبي داخل المركز، وإيقاف حالة تعد بالبناء علي أرض زراعية في المهد بقرية أبشاق على مساحه نصف قيراط.

كما تمكنت الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إجراء عملية إحلال وتجديد لخط المياه، وذلك استجابة لشكوي أهالي حارة الغانم بطريق الإبراهيمية لتضررهم من ضعف المياه.