حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني مزار

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني مزار
كتب:
اسلام فهمي
02:05 م | الإثنين 11 مايو 2020
نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، حملة ازالات مكبرة على القري التابعة للمركز، لتنفيذ أعمال إزالة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع قوات أمن المركز والجهات المعنية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتنفيذ حملات الإزالة على كافة أشكال التعديات بالبناء على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية، عن إزالة حالة تعد بالبناء في المهد على مساحة 175 متر مربع بشارع القصبي داخل المركز، وإيقاف حالة تعد بالبناء علي أرض زراعية في المهد بقرية أبشاق على مساحه نصف قيراط.
كما تمكنت الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إجراء عملية إحلال وتجديد لخط المياه، وذلك استجابة لشكوي أهالي حارة الغانم بطريق الإبراهيمية لتضررهم من ضعف المياه.